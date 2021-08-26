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26.08.2021 14:00
Рубрика: Общество

Челябинских студентов привьют от коронавируса прямо в вузах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области студентов вузов и средних специальных учебных заведений не станут переводить на дистанционное обучение из-за непоставленной прививки от COVID-19. В вузах для них будут открыты мобильные пункты вакцинации, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге в правительстве региона.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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- Все вузы начнут занятия одновременно в очном формате. Вакцинация для студентов останется добровольной даже для тех, кто заселяется в общежития, - пояснила Ирина Гехт. - Но в преддверии ожидаемого роста заболеваемости, связанного с возвращением студентов в коллективы, мы уже думаем, как повысить их мотивацию. Вакцина в области есть. Ее сегодня достаточно, чтобы привить все студенческое сообщество. Планируем организовать работу мобильных пунктах вакцинации во всех вузах.

Сейчас, по данным правительства региона, в Челябинской области привито только девять процентов студентов. Этого мало, чтобы сформировать коллективный иммунитет и предотвратить распространение заболевания. Молодежи предлагают привиться вакциной "Спутник Лайт", которая, в отличие от других препаратов, вводится однократно.

Ранее в правительстве региона сообщили о планах провести массовую вакцинацию учителей. Новый учебный год в школах тоже начнется очно. Однако в минобразования региона не исключили введения дистанта в отдельных школах, где даже занятия в две смены не позволят выделить отдельный кабинет для каждого класса.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Вакцинация от коронавируса

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