Почему невозможно наказать человека, который выбросил домашнего питомца

Горячее обсуждение в Екатеринбурге вызвал случай, когда девушка бросила кота в Кольцово после того, как ее не пустили с ним на рейс. Как признаются работники аэропорта, такое случается сплошь и рядом. Но в этот раз случившееся впервые попытались вывести в правовое поле.

За историю с котом взялась транспортная прокуратура, проверили в итоге даже авиакомпанию, может, это они перегнули палку и не пустили с животным на рейс? С перевозчиком все чисто: нормы четко прописаны в правилах полетов. И вопрос, конечно, главным образом к хозяйке.

Забегая вперед скажу: кот умер примерно через месяц от чумки, несмотря на то, что приютившая его женщина пыталась за него бороться, лечила в хорошей клинике. Не исключено, что в гибели животного сыграл роль и перенесенный стресс. Но вот понесет ли хоть какую-то ответственность в итоге хозяйка?

- Транспортная прокуратура передала материалы в полицию, но максимум, что ей может грозить, это пять тысяч штрафа за оставление животного в опасности, за жесткое с ним обращение. Ведь кота могли задавить тележкой, сбить автомобилем. Кроме того, она оставила его без еды и воды, - говорит руководитель организации "Зоодозор" Татьяна Бронских. - Но шансы на то, что ее привлекут хоть к какой-то ответственности, прямо скажу, призрачные. Даже при том, что произошло это у сотен людей на глазах, при зафиксированном на камеры факте самого происшествия. Ведь она выбросила кота не где-то тайно в подворотне, и не надо нужно проводить целое расследование, чтобы ее найти.

По словам эксперта, если рассматривать дело в строгой правовой плоскости, нужно еще доказать, что кот этот принадлежал именно ей: девушка в любой момент скажет, что она взяла его подержать, подобрала на улице. Нужны свидетели, например, из числа соседей, которые докажут: да, кот именно ее. Но и этого мало, проблема еще и в том, что идентифицировать "личность" животного невозможно, они нигде не регистрируются, никакого документа на них нет. Разве что кроме отдельных породистых собак и кошек. Впрочем, и его к делу не пришьешь.

- За жестокое обращение с животными в последние годы, надо признать, стали наказывать куда активнее, - говорит юрист Александр Татаринов. - Но судебная практика такова, что до сих пор это происходит только в самых вопиющих случаях. Когда, например, над котом или собакой издеваются демонстративно, крайне жестоко, при детях, записывают издевательства на видео. Надеяться на то, что привлекут просто за то, что хозяин оставил свое животное, в рамках сегодняшнего законодательства практически не приходится.

К слову, как рассказала зоозащитница Татьяна Бронских, всего лишь пять тысяч штрафа получил недавно мужчина в Свердловской области, который в куски изрубил топором собаку, которая, как он посчитал, мешала его собственному псу.

По словам экспертов, реально изменить ситуацию может только регистрация питомцев. Это ключевой вопрос для решения проблемы сотен тысяч бродячих, зачастую агрессивных животных на улицах наших городов. Без введения этой обязательной процедуры невозможно привлечь хозяев к ответственности. Кроме того, сводятся на нет и все усилия по организации приютов. Тут, как в сообщающихся сосудах: можно бесконечно строить передержки, тратить на это огромные деньги, но если не будет реальной ответственности хозяев за брошенных на улице кошек и собак, проблему не решить никогда.

К слову, законопроект, предусматривающий регистрацию животных, не раз предлагали к принятию в Госдуме региональные парламенты. Например, Челябинска, Башкирии. Но пока документ нуждается в доработке. В самом деле, важных тонкостей тут много. Предстоит определить, где именно регистрировать. В ветклинике или где-то еще? А где взять штат регистраторов? Кого именно ставить на учет? Собак, кошек, или всех, включая попугаев и хомячков. А что будет с теми, кто свое животное не зарегистрирует? Как быть при смене владельца или его смерти?

- Я бы ввела штрафы за брошеное на улице животное, чтобы они ощутимо ударяли по владельцам, не мене 70-100 тысяч рублей, - говорит Татьяна Бронских. - Иначе взывать к совести бесполезно: все даже самые драконовские меры будут бесполезны, если каждое животное не будет четко закреплено за своим владельцем.