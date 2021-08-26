В какую сумму обойдется собрать ребенка в школу

Девять тысяч родителей из всех российских городов-милионников попросили оценить сумму, в которую они уложились, собирая свое чадо в школу. Цифры получились разные, но в среднем по сравнению с прошлым годом траты выросли на 20 процентов.

Итак, по данным SuperJob, дороже всего собрать ребенка к первому сентября - в Москве и, неожиданно в Омске: в обоих случаях пришлось потратить около 11 тысяч рублей на покупку всего необходимого.

На втором месте - Новосибирск, где "школьная" статья расходов составила 10,8 тысяч рублей. Немого меньше эта сумма в Казани и Самаре - по 10,2 тысяч рублей.

В десятку уложились мамы и папы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска и Челябинска. Жители остальных мегаполисов - от Екатеринбурга до Перми - сэкономили и потратили на сборы своего учащегося от 9,8 - до 9 тысяч рублей.