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26.08.2021 17:51
Рубрика: Власть

Роман Романенко рассказал о преимуществах электронного голосования для российских космонавтов на МКС

Текст: Любовь Проценко
Фото: Иван Степанов Фото: Иван Степанов
Фото: Иван Степанов

Система электронного голосования исправит сложность прежней процедуры участия в выборах космонавтов, считает летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

"Космонавты - ответственные люди во всем. Не только служебный, но и гражданский долг мы исполняем всегда. Раньше, если выборы выпадали на то время, когда космонавт находился на орбите, организовывалась целая спецоперация - сложная и многоступенчатая - для того, чтобы он мог проголосовать", - написал Роман Романенко в своих соцсетях.

Он рассказал, что представитель избиркома специально приезжал в ЦУП, на МКС заранее отправлялся перечень кандидатов, члены экипажа проходили в отдельный модуль станции, где выделялась закрытая связь, по ней космонавты передавали доверенному лицу, на которого заранее оформляли нотариальную доверенность, фамилию и название партии, за которых хотят проголосовать, доверенное лицо проставляло соответствующие галочки в бюллетенях, а представитель избиркома складывал их в спецчемоданчик с гербом России и увозил из ЦУПа.

"Но теперь система ДЭГ исправит сложность процедуры. В этом году космонавты так же, как и многие другие граждане, которые по тем или иным причинам не могут прийти на избирательные участки, воспользуются системой дистанционного электронного голосования. Это надежно и удобно", - добавил летчик-космонавт.

Свое мнение об электронном голосовании высказал и общественный деятель Леонид Таращанский.

"Мое отношение к электронному голосованию чисто обывательское. Я в первую очередь думаю о своей семье, в которой инвалиды, и им неудобно добираться до избирательного участка. В прошлый раз они воспользовались этой возможностью: моя мама и жена смогли проголосовать дистанционно. И в этот раз тоже будут. Но меня беспокоят другие пожилые люди: не все разбираются в технологиях и могут сделать это самостоятельно, не у всех есть родственники, которые готовы помочь. Для таких людей власти должны организовать разъяснительную работу и помощь", - считает он.

Представители экономической сферы тоже выразили свое отношение к ДЭГ.

"Изначально, еще в 2019 году, я отнесся к этой идее, скорее, настороженно, чем положительно либо отрицательно. Связано это было именно с возможными техническими накладками, которые могли случиться. В этой связи в 2019 году на выборах в МГД сам голосовал "по классике", однако на референдуме в 2020-м уже голосовал электронно, никаких проблем не возникло. Теперь на личном опыте знаю, что вероятность технических сбоев хоть и присутствует теоретически, но гораздо ниже, чем многим представляется, поэтому призываю всех рассмотреть возможность проголосовать электронно", - сказал гражданский активист, кандидат экономических наук Степан Смитиенко.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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