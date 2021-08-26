Росавиация просит кабмин увеличить субсидии для перелетов на Дальний Восток

Субсидии перелетов для жителей Дальнего Востока в другие части страны и обратно могут сделать ежегодными. С таким предложением в правительство России обратились в Росавиации.

Как сообщили в ведомстве, предлагается одобрить выделение дополнительных средств из федерального бюджета на 2022-2024 годы на субсидирования авиаперевозок всех категорий граждан, зарегистрированных по месту жительства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в объеме 7,5 млрд рублей ежегодно. Это позволит каждый год перевозить не менее 700 тысяч пассажиров.

Деньги на программу выделили в этом году впервые. Росавиация попросила финансировать программу на постоянной основе, пояснили "РГ" в ведомстве. В 2021 году на субсидирование перелетов жителей ДФО выделили 5 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей предусмотрено на перевозки с Дальнего Востока отдельных категорий граждан. Это молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также инвалиды, сопровождающие их лица и многодетные семьи.

"Анализ продаж авиакомпаний показывает, что пассажиры заинтересованы в таких перевозках и активно приобретают льготные билеты", - указывают в Росавиации. По данным авиакомпаний, на начало августа 2021 года по специальным тарифам уже продано 855,1 тысячи билетов на сумму предоставленных субсидий 7,7 млрд рублей. Из них 43% - билеты для жителей, зарегистрированных в ДФО. Как ожидается, до конца года количество этой категории пассажиров будет увеличено в два раза, отмечают в Росавиации.

Кроме того, для обеспечения доступности воздушных перевозок в ДФО из резервного фонда выделено 1,583 млрд рублей. По результатам проведения отбора перевозчиков субсидии из федерального бюджета выделят авиакомпании "Аврора", которая будет перевозить пассажиров по 20 социально значимым маршрутам внутри Дальневосточного федерального округа. Авиакомпания начала полеты с 18 августа 2021 года. Как сообщили в Росавиации, по результатам рассмотрения заявок принято решение о заключении соглашения с авиаперевозчиком о предоставлении из федерального бюджета субсидии в 2021 году на сумму 1,2 млрд рублей.

Всего в 2021 году на программу субсидирования по обеспечению доступности воздушных перевозок населению предусмотрено 10,8 млрд рублей. Помимо перелетов для жителей Дальнего Востока субсидируются также авиарейсы для отдельных категорий граждан в Симферополь, Калининград и обратно из различных городов России. Действует также программа субсидирования региональных авиаперевозок. В перечне более 300 маршрутов, соединяющих между собой самые различные регионы страны в обход Москвы. Авиакомпании получают субсидии за выполнение определенного количества рейсов. Также в августе начала действовать программа субсидирования авиабилетов для семейных перелетов по отдельным маршрутам.

Пассажирам такие программы действительно дают возможность путешествовать по доступным ценам, говорят эксперты. Авиакомпаниям любые средства субсидий позволяют поправить финансовое состояние в условиях избытка предложения, говорит руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Однако эффективность субсидирования авиаперелетов можно повысить, отмечает исполнительный директор "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Авиакомпании в низкий сезон, когда спрос не очень большой, благодаря субсидиям могут предложить доступные перевозки, и это стимулирует часть потребителей путешествовать в осенне-зимний период. В высокий сезон, то есть поздней весной и летом, субсидирование с точки зрения экономики авиакомпаниям, как минимум, бесполезно, говорит эксперт.

"Существующий платежеспособный спрос позволил бы авиакомпаниям продавать билеты по рыночным ценам с гарантированной доходностью и при этом полностью загружать самолеты. Обязательства по перевозке пассажиров по субсидируемым билетам снижают доход авиакомпаний", - считает Пантелеев.

Спрос носит сезонный характер, существует динамическое ценообразование. Даже в регулируемых железнодорожных перевозках применяются сезонные коэффициенты. Оптимальным решением было бы и для субсидируемых перевозок на Дальний Восток вводить сезонные коэффициенты. Тогда в осенне-зимний период билеты для пассажиров стали бы дешевле, и это подвигло бы большее количество пассажиров летать зимой. А летом билеты стали бы дороже. Но при этом за счет того же объема субсидий летом можно было бы просубсидировать перелеты большего количества пассажиров, отметил эксперт.