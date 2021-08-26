Российские кинематографисты и IT-компании получат субсидии на 500 млн рублей

Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) заключили соглашения о предоставлении субсидий российским организациям кинематографии и компаниям, которые занимаются компьютерными технологиями в рамках программы адаптации их продукции к зарубежным рынкам. Речь прежде всего - о дубляже проектов. Всего на 2021-2024 годы предусмотрено ежегодное финансирование программы в размере 500 миллионов рублей. Об этом говорится в релизе от РЭЦ, присланном в редакцию "РГ".

В июне этого года отборочная комиссия провела отбор и одобрила 13 поступивших заявок на адаптацию и продвижение аудиовизуальной продукции и 2 заявки на адаптацию и продвижение IT-продукции на общую сумму 482,7 млн рублей. Всего направили заявки 11 компаний, одна из них подала три сразу. В последующем одна IT-компания приняла решение не участвовать в программе. На самом деле это не очень много, учитывая объемы рынка, но лиха беда начало.

В настоящее время подписаны все 12 соглашений по реализации проектов повышения конкурентоспособности с 10 компаниями на общую сумму субсидии 469,7 млн рублей. Плановый объем экспортной выручки в период 2021-2023 годов составляет 2 342,3 млн рублей.

В целом, по сообщению РЭЦ, в рамках кампании 2021 года будут поддержаны 21 художественный и 24 анимационный проект - имеются в виду фильмы и сериалы, а также один IT-проект. В ближайшее время будет объявлен дополнительный прием заявок на участие в программе на сумму 30,3 млн рублей.

Напомним, что программа действовала и в прошлом году. В 2020-м всего было распределено субсидий на сумму 300 млн рублей. "Объем полученной компаниями экспортной выручки на 1 июля 2021 года составляет 564,4 млн рублей (98% от планового объема на 2021 год). Плановый объем экспортной выручки за период 2020-2022 годов составляет 1 459 млн рублей", - говорится в сообщении РЭЦ. Было поддержано 13 художественных и 25 анимационных фильмов. Особенно выделилась в этом ряду компания Wizart film. Российский полнометражный анимационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство магии" вышел в марте на Netflix, о чем писала "РГ". За первые же выходные он занял второе место по просмотрам в США и в мире. В некоторых странах стал лидером.

По мнению представителей компании Wizart film, эта сделка во многом стала возможной благодаря субсидии Минэкономразвития России. Компания грамотно использовала предоставленную возможность нарастить свой экспортный потенциал за счет адаптации созданного ею продукта к стриминговому сервису и потребностям аудитории сразу в нескольких странах.

Прямая речь

Владимир Ильичев, заместитель министра экономического развития России:

"Мы видим высокий интерес компаний в сфере кино и анимации к участию в программе. Итоги ее реализации в 2020 году подтверждают, что такая поддержка позволяет участникам выходить на внешние рынки в качестве мэйджора с готовым, адаптированным к конкретной стране продуктом и рекламными материалами. В целом, это одно из направлений нашей системной работы по развитию экспорта услуг. Сейчас мы работаем над актуализацией соответствующей Стратегии до 2030, к концу года планируем представить ее в правительство РФ. Совместно с ВАВТ готовим исследование мировых рынков, чтобы определить, где услуги наших компаний будет наиболее востребованы", - сказал он.

Вероника Никишина, генеральный директор РЭЦ:

"Важно, чтобы меры поддержки отвечали запросу времени. Мы внесли изменения в уже существующую программу, и теперь компании могут перераспределять выделенные средства так, как им необходимо. Это особенно актуально при расширении географии продаж, когда нужно увеличить количество языков для дубляжа. Однако внешним рынкам необходима не только языковая адаптация контента, но и ментальная. Для этого нужен дополнительный монтаж уже готового контента, это дорогостоящая, но необходимая для более высокий продаж процедура. Поэтому сейчас мы изучаем возможность внесения соответствующих изменений в постановление", - подчеркнула она.

Справка "РГ"

В программе могут участвовать организации кинематографии и IT-компании, которые соответствуют следующим условиям:

- компания осуществляет деятельность не менее 3 лет;

- объем экспортной выручки от реализации продукции компании в год, предшествующий году предоставления субсидии, составляет не менее 7 млн рублей и (или) размер платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности составляет не менее 1 млн рублей;

- наличие проекта повышения конкурентоспособности (бизнес-план с годовыми показателями по экспорту продукции).