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26.08.2021 12:16
Рубрика: В мире

СМИ: Бундесвер досрочно сворачивает эвакуацию из Афганистана

Текст: Екатерина Забродина
Бундесвер собирается досрочно закончить эвакуацию из Афганистана немецких военных и местного персонала. По данным Spiegel online, последний военно-транспортный самолет А400М должен вылететь из аэропорта Кабула в четверг, 26 августа. С другой стороны, миссия по вывозу немцев и помогавших им афганцев все равно не могла бы продлиться после 31 августа - к этой дате 6000 американских военных покинут воздушный хаб, который останется без охраны.
Фото: Syed Ahmad Shah Sadaat/facebook.com
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"Германии и другим странам, которые в настоящее время выполняют миссии по эвакуации, было объявлено, что они должны покинуть аэропорт как минимум за 48 часов до полного вывода военных США. Так что вариантов для продолжения спасательных полетов у бундесвера уже не оставалось", - признает портал.

Как отмечают СМИ, эвакуацию придется преждевременно свернуть из-за того, что "ситуация с безопасностью в аэропорту стремительно ухудшается". Уже в среду, 25 августа, западные военные получили предупреждения об угрозе терактов со стороны ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) - есть риск, что боевики могут взорвать бомбу в толпе желающих уехать. Кроме того, у мест сбора военным уже который день "приходится сдерживать разъяренную толпу".

"У ворот очень часто возникают опасные ситуации и вооруженные столкновения. Доступ в аэропорт вряд ли возможен", - объявило посольство ФРГ в обращении к своим гражданам, застрявшим в Афганистане. Как ожидается, 26 августа борт бундесвера вывезет десантников и членов командования элитного спецназа. По данным Spiegel online, ВВС ФРГ на своих машинах А400М к вечеру среды выполнили 34 рейса. Они вывезли из Кабула 5193 человека. Среди них - более 3600 афганцев. Впрочем, большинство из них - афганцы с немецким паспортом. И совсем немного так называемых местных сил, которые работали на бундесвер или участвовали в немецких проектах помощи в целях развития.

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Напомним, 25 августа бундестаг по факту одобрил эвакуационную операцию бундесвера, которая к тому времени продолжалась уже неделю. В ней участвовали до 600 солдат. За проголосовали 538 голосов депутатов из правящих ХДС/ХСС и СДПГ, а также "Зеленых" и либералов - они единогласно поддержали миссию. В рядах "Левых" и "Альтернативы для Германии" были те, кто выступил против, за и воздержался.

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