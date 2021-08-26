СМИ: Бундесвер досрочно сворачивает эвакуацию из Афганистана

"Германии и другим странам, которые в настоящее время выполняют миссии по эвакуации, было объявлено, что они должны покинуть аэропорт как минимум за 48 часов до полного вывода военных США. Так что вариантов для продолжения спасательных полетов у бундесвера уже не оставалось", - признает портал.

Как отмечают СМИ, эвакуацию придется преждевременно свернуть из-за того, что "ситуация с безопасностью в аэропорту стремительно ухудшается". Уже в среду, 25 августа, западные военные получили предупреждения об угрозе терактов со стороны ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) - есть риск, что боевики могут взорвать бомбу в толпе желающих уехать. Кроме того, у мест сбора военным уже который день "приходится сдерживать разъяренную толпу".

"У ворот очень часто возникают опасные ситуации и вооруженные столкновения. Доступ в аэропорт вряд ли возможен", - объявило посольство ФРГ в обращении к своим гражданам, застрявшим в Афганистане. Как ожидается, 26 августа борт бундесвера вывезет десантников и членов командования элитного спецназа. По данным Spiegel online, ВВС ФРГ на своих машинах А400М к вечеру среды выполнили 34 рейса. Они вывезли из Кабула 5193 человека. Среди них - более 3600 афганцев. Впрочем, большинство из них - афганцы с немецким паспортом. И совсем немного так называемых местных сил, которые работали на бундесвер или участвовали в немецких проектах помощи в целях развития.

Напомним, 25 августа бундестаг по факту одобрил эвакуационную операцию бундесвера, которая к тому времени продолжалась уже неделю. В ней участвовали до 600 солдат. За проголосовали 538 голосов депутатов из правящих ХДС/ХСС и СДПГ, а также "Зеленых" и либералов - они единогласно поддержали миссию. В рядах "Левых" и "Альтернативы для Германии" были те, кто выступил против, за и воздержался.