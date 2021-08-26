Стало известно, когда стартуют заказы на iPhone 13 и AirPods 3

В интернет просочились даты начала приема заказов на новые гаджеты от Apple - iPhone 13 и AirPods 3.

По данным китайского портала IT Home, один из онлайн-магазинов опубликовал информацию, что новые смартфоны будут доступны для покупки с 17 сентября, а наушники - с 30 сентября. Позже информация из Сети исчезла, но пользователи успели сделать скриншоты.

Даты, указанные источником, в принципе вполне совпадают с ожидаемыми релизами новых устройств Apple. Ранее аналитики рынка предсказывали, что iPhone 13 будет представлен в третью неделю сентября. Таким образом, не исключено, что и разместить заказ на смартфон получится примерно в то же время.

Ранее в интернет утекли фото, на которых раскрывается, каким будет iPhone 13.