Телеграф жил и будет жить

В 2021 году здание Центрального телеграфа в Москве, которое почти целое столетие остается одним из самых узнаваемых на Тверской улице, ожидает модернизация. Проект реставрации телеграфа был поручен британскому архитектурному бюро David Chipperfield Architects. Центр связи будет переформатирован в многофункциональный центр с офисами, торговой галереей и общественными пространствами, а в основу плана рефункционализации здания ляжет сохранение его исторического духа.

Почему телеграф?

Московский Центральный телеграф был построен в 1927 году по проекту инженера и архитектора Ивана Рерберга. До этого Телеграф неоднократно переезжал с места на место, изначально располагаясь в здании Николаевского (сегодня Ленинградского) вокзала, потом в одном из строений Кремля, а затем в почтамте на Мясницкой улица. Однако с активным ростом телеграфной связи старое здание на Мясницкой с его маленькими аппаратными залами не могло отвечать технологическим требованиям того времени. Тогда и было предложено создать проект уникального по функционалу объекта, в котором позже расположились около 5 тысяч служащих. По многим параметрам это было одно из самых передовых сооружений тех лет. Для работников были оборудованы телефонные и телеграфные залы, машинные отделения и даже библиотека для просвещения трудящихся.

На верхних этажах Центрального телеграфа Рерберг спроектировал потолки высотой 7,5 м, предусмотрел двойные рамы и двойное остекление. Интересно, что к многофункциональности помещений разработчики стремились уже тогда: помимо общественных помещений были созданы жилые пространства для руководства и дежурных смен, а на территории телеграфа работали ясли и прачечная. Долгие годы телеграф на Тверской был главным телеграфом страны, но время, как и технический прогресс, неумолимы. Спустя несколько десятилетий после его постройки площади в здании Центрального телеграфа начали сдавать в аренду, а затем назрел вопрос о его целесообразности, что в условиях развития огромного мегаполиса равнозначно приговору и завершению жизненного цикла здания.

Однако не все так просто, когда речь заходит об объекте культурного наследия города, являющемся памятным знаком для горожан. Мировая архитектурная практика в этом случае позволяет давать историческим зданиям второй шанс и подвергать реновации то, что еще можно спасти. На языке архитекторов такая "освежающая" процедура для исторических зданий называется "ревитализацией". В мировой архитектуре ревитализация зданий, утративших свою функциональность с появлением современных технологий, много лет применяется для бывших зернохранилищ, старых больниц, телеграфов и целых портов. После работы с ними архитекторов утратившие свою прежнюю значимость помещения обретают новую жизнь в виде лофт-парков, музеев, деловых и образовательных кластеров.

Освежить не значит изменить!

В каждом городе существуют объекты, обладающие пространственной значимостью. Такие здания, будучи связанными с историей и обликом города, навсегда входят в сознание людей как важные составляющие городской среды. Поэтому задача грамотно проведенной реставрации - исправить технологическое состояние сооружения или перепрофилировать его, вернув тем самым актуальность назначения постройки без утраты первоначального облика. Ревитализацию необходимо провести так, чтобы город получил обновленное здание в том виде, в котором его замыслил архитектор изначально, без последующих конструктивных дополнений, поэтому процедуре реставрации предшествует долгий процесс подготовки и изучения исторического контекста здания и его окружения.

Это практикует и международный опыт. Так, здание центрального телеграфа на Börseplatz 1 в Вене, которое перестало использоваться по назначению почти 30 лет назад, было перестроено в элитный жилой комплекс с офисными и торговыми помещениями на первом этаже. В здании бывшей Фондовой биржи Будапешта после ревитализации был открыт премиальный торгово-развлекательный центр. Здание является памятником архитектуры, находящимся под защитой ЮНЕСКО, поэтому после утраты своей функционального назначения, получило шанс на вторую жизнь. Схожим образом поступили власти города с Media Quarter Marx в Вене. Еще одно здание почты в Нидерландах и телеграфа Post Rotterdam, история которого насчитывает более 100 лет, сейчас находится на этапе активной реставрации. На территории высотного центра связи, пустовавшего последние 10 лет, появится многофункциональный комплекс с кафе, ресторанами, отелем и торговой галереей.

В Москве также появился похожий проект. Девелоперская компания Vos'hod, инициировавшая реконструкцию Центрального телеграфа, также стремится спроектировать функциональную модель здания, которая сделает это место привлекательным для горожан. Размещение торговых площадок на территории телеграфа, расширение общественного пространства и создание мест проведения досуга, а также, на радость тех, кто всегда за рулем, вместительной парковки, вернет жизнь в историческое здание на Тверской.

Пути спасения

Реконструкция Центрального телеграфа, которая объединит коммерческую и социальную функции, впервые откроет здание для широкой публики и сделает его притягательной площадкой для посещения. Тем более, что заложенную изначально гибкую планировку и конструктив здания легко адаптировать под любые функции, а повышенная нагрузка на перекрытия, которая была рассчитана проектировщиками, чтобы выдерживать тяжелое оборудование, дает широкое поле для возможностей будущей эксплуатации здания. Главное сохранить его узнаваемый облик. А Дэвид Чипперфильд, чья команда будет трудиться над реконструкцией здания, известен своим осторожным подходом к историческим зданиям. Его бюро David Chipperfield Architects было выбрано не случайно - оно вдохнуло новую жизнь в универмаг Selfridges в Лондоне, в Нобелевский центр в Стокгольме, Новый музей в Берлине и другие объекты. Британский архитектор убежден, что этот проект сохранит архитектурную и историческую ценность здания Центрального телеграфа.

Работы по реставрации и приспособлению к современному использованию телеграфа планируется завершить в начале 2024 года. Международные архитекторы, привлеченные к проекту, будут работать под контролем Департамента культурного наследия города Москвы. Поэтому можно рассчитывать, что историческое здание бывшего Центрального телеграфа останется таким же не только в памяти будущих поколений, но и на карте города, хоть и под другим названием и с новым функционалом.