Топливо для грузовиков сделают из коровьего навоза

Chevron, крупнейшая американская энергетическая компания, намерена массово добывать сжатый природный газ из коровьего навоза.

В концерне такой бизнес рассматривают как возобновляемый источник энергии, который позволит снизить так называемый углеродный след. Партнером Chevron в проекте выступает Brightmark LLC, совместное предприятие называется Brightmark RNG Holdings. Экологичное топливо будут продавать на автогазозаправочных станциях - для большегрузных дальнобойных грузовиков, оснащенных соответствующим ГБО.

Chevron и Brightmark уже строят в семи американских штатах 28 заводов по выпуску сжатого метана из навоза - первый из них будет запущен уже в конце 2021 года. Сейчас стороны обсуждают возможность возведения еще 10 дополнительных перерабатывающих предприятий. Проект добычи метана из сельскохозяйственных отходов включен в "дорожную карту" Chevron по повышению экологичности своей деятельности.

Технология вылавливания метана с ферм, бытовых свалок и других объектов существует уже много лет, но набирает обороты только в последние годы, поскольку города и предприятия ищут способы сократить вредные выбросы, пишет Bloomberg.