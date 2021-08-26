УАЗ может снять "Буханку" с производства

Такой ход развития событий станет возможным, если Минпромторг исключит из 719-го постановления о локализации пункт, который позволял применять к авто без сложной электроники применять повышающий коэффициент, открывающий доступ к программам господдержки.

Например, Lada Granta или УАЗ "Буханка" входят в список моделей, к которым применяется повышающий коэффициент за локализацию. Он был введён несколько лет назад и позволяет моделям, не имеющим электронных ассистентов или других отдельных элементов (подушка безопасности), набрать необходимое количество баллов за локализацию. Если не добрать, то авто выпадает из списка машин, на которые распространяется господдержка и которые доступны по госзакупке.

Газета "Коммерсант" пишет, что в Минпромторге действующую схему считают неэффективной: её сложно администрировать и она не стимулирует увеличивать процент локализации. Поэтому подготовлен пакет поправок, в числе которых - увеличение максимально возможного количества баллов: за мультимедиа можно получить не 60, а 130 очков, за систему ADAS - 500 баллов, что эквивалентно окраске или штамповке не менее 70% кузова с использованием российского металла.

Важно отметить, что баллы набирает не конкретная комплектация, а модель. У Granta, например, есть мультимедиа, и пока вазовскому бестселлеру бояться нечего. В будущем же модель должна стать технически сложнее за счёт перехода на платформу CMF-B от Renault Group. Однако новый порядок может привести к удорожанию доступных моделей в случае, если автопроизводитель решит "компенсировать" свои потери за счёт увеличения числа компонентов и выполняемых операций.

"Буханке" же соответствовать новым требованиям будет заметно сложнее: автомобиль технически максимально прост и разрабатывался во времена, когда никто и не думал, что появятся голосовые помощники, центральные подушки безопасности и системы автономного пилотирования.