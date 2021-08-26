Уровень антител после вакцинации от COVID-19 зависит от иммунитета

Количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

По ее словам, чем иммунитет ниже, тем меньше защиты в итоге получит человек.

Врач пояснила, что, попадая в организм, коронавирусная инфекция получает отпор в виде иммунного ответа. Если же иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, рассчитывать на него не приходится.

Ранее стало известно, что постепенное усиление защиты от коронавирусной инфекции вырабатывается в течение 6 месяцев после вакцинации "Спутник V".