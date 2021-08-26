В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным

Социальные выплаты пенсионерам и военнослужащим будут финансироваться из дополнительных ненефтегазовых доходов, поэтому не повлияют на монетарную политику Банка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Соответственно, данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России", - отметили в ЦБ.

В регуляторе добавили, что решения по денежно-кредитной политике принимаются с учетом всех факторов, влияющих на экономику. Главная цель - обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%".

Ранее президент Владимир Путин подписал указы о единовременных денежных выплатах: пенсионеры получат в сентябре по 10 тысяч рублей, а военные и правоохранители - по 15 тысяч рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, на разовые выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется около 500 млрд рублей.