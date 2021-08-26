В ГИБДД назвали четыре ошибки при использовании смартфона за рулем

В ГИБДД в очередной раз предупредили водителей об опасности использования смартфонов за рулем и назвали наиболее частые ошибки водителей.
Первая и самая главная оплошность автомобилистов - считать, что использование громкой связи безопасно. На самом деле водителя отвлекает не телефон в руке, а сам факт разговора. И не только: точно также на себя внимание притягивает магнитола. Проблема в том, что при получении любой интересной информации мозг начинает пренебрегать тем, что происходит вокруг. А, значит, внимание к дороге снижается.
Вторая ошибка - писать сообщения за рулем. Во многих странах за это предусмотрен серьезный штраф. Тем не менее, водители пренебрегают безопасностью и смотрят в экран, а не на дорогу.
Еще одна ошибка - полагать, что человек способен быть многозадачным и делать одновременно несколько дел. Однако такими качествами наделены лишь 2 процента жителей планеты. Проверять, входите ли в их число вы, во время управления автомобилем не стоит.
И еще одна рекомендация от Госавтоинспекции - не пользоваться навигатором со смартфона. А если отдельного гаджета нет, то правильно будет купить для телефона специальное крепление, а не держать его в руках.
В ведомстве напомнили, что использование водителями телефона увеличивает риск аварии в 4 раза, а отправка сообщений - в 6 раз. Причем даже если вы просто отвлеклись, чтобы прочитать полученную смс, это заберет ваше внимание от дороги, как минимум, на 5 секунд.