Видео: грузовик перевернулся и высыпал кирпичи на легковушку

Упорство и вера в себя, в своего железного коня - это, конечно, хорошие водительские качества, кроме тех случаев, когда упорство начинает переходить в упрямство и грозит неприятными последствиями всем окружающим.

Всё было против героя этого видео, водителя грузовика из бразильского Манауса: крутой подъем, слабый двигатель, плохо зафиксированный в кузове груз, да еще и полоса была сильно сужена из-за припаркованных на обочине легковых автомобилей. Более осторожный водитель поискал бы объездную дорогу, но наш упрямец решил подняться именно здесь, по Авенида Жоао Камара (район Ново-Алейшу).

В итоге шофер переоценил силы своего автомобиля и тот на середине подъема начал терять скорость. Но водитель все равно жал и жал на педаль акселератора и верил, что осталось совсем чуть-чуть.

А грузовик, как ни старался, не смог. В 15-20 метрах до конца подъема он окончательно выдохся, остановился, скинув с кузова несколько кирпичей, и пополз назад.

Благоразумные очевидцы поспешили отъехать и отойти в сторону от теряющей управление махины, но успели не все. Грузовик неловко вывернул на обочину, перевернулся набок и высыпал сложенные штабелем кирпичи на белый Chevrolet Onix.

В салоне легковушки были четыре человека и все, к счастью, отделались лишь легкими травмами. А вот самонадеянному шоферу грозят серьезные неприятности, полиция Ново-Алейшу планирует возбудить уголовное дело против него и его работодателей.