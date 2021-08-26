Власти Литвы запретили митинги у парламента

Тысячи жителей Литвы намерены провести в сентябре акцию протеста у здания Сейма. Цель акции - добиться запрета на однополые браки. Однако власти Вильнюса не дают разрешения на ее проведение, опасаясь столкновений активистов "Литовского союза семей", выступающих против однополых браков, с либеральной молодежью, которая также намерена выйти на улицы города.

Глава ассоциации "Литовский союз семей" Раймондас Гринявичюс заявил, что предстоящая акция пройдет около парламента, как это и планировалась ранее. Менять место митинга по требованию властей организаторы мероприятия не планируют. Гринявичюс напомнил, что в Литве существует решение Верховного суда, муниципалитет не может в данных условиях поменять место проведения протестной акции. Наблюдатели отмечают, что в акции протеста примут участие тысячи людей, поскольку в самой организации только в мае насчитывалось более 40 тысяч человек.

Сообщается, что литовская либеральная молодежь также не может получить разрешение на свой митинг.

Как отмечает литовский портал Delfi, вильнюсский муниципалитет в настоящее время пересматривает все выданные до сих пор разрешения на публичные мероприятия. Такое решение было принято после того, как митинг 10 августа закончился массовыми беспорядками, а затем и арестами активистов.