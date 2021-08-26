WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей

По решению суда мессенджеру WhatsApp придется заплатить штраф в размере 4 млн рублей. Об этом сообщает Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что таким образом WhatsApp наказан за нарушение российского законодательства, поскольку отказался разместить на территории нашей страны персональные данные пользователей.

"Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных обязан обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных россиян с использованием российских систем", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора. Это нужно для того, чтобы они были под защитой нашего государства. Требование об обязательной локализации баз данных российских пользователей появилось в 2015 году, ответственность введена в 2019 году. Оно соблюдается многими зарубежными компаниями, среди которых - Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие.

Мессенджер WhatsApp оштрафован впервые за все время. Решение вынес мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы. Отмечается, что за аналогичное нарушение штраф может варьироваться до 6 млн рублей, а если оно совершено повторно - до 18 млн рублей.