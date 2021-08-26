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Звезду "Черной пантеры" госпитализировали со съемочной площадки

Новости
    26.08.2021, 11:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Актриса Летиша Райт была госпитализирована этой ночью в больницу Бостона прямо со съемочной площадки фильма "Черная пантера: ваканда навсегда". Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Исполнительница роли принцессы Шури - сестры короля Т'Чаллы - получила травму из-за неправильно установленного каскадерского оборудования.

Врачи диагностировали, что ее повреждения носят легкий характер, и уже выписали артистку. На график съемок инцидент не отразится.

Премьера сиквела "Черной пантеры" запланирована на лето 2022 года.

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