Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
27.08.2021 13:56
Текст: Алексей Моисеев

Арктический БТ-3Ф получил широкие гусеницы и беспилотник-разведчик

Бронетранспортер БТ-3Ф холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех первоначально был предназначен для вооружения подразделений морской пехоты. Впервые на Международном военно-техническом форуме "Армия" он был продемонстрирован в 2016 году. Спустя 5 лет он предстал в варианте для Арктики, получив ряд принципиально новых усовершенствований.

Созданный на основе боевой машины пехоты БМП-3, БТР имеет бронированный корпус, защищающий от пуль крупнокалиберных пулеметов и осколков снарядов и мин. В экипаж входят два человека. Десант включает пятнадцать военнослужащих.

Четырехтактный дизельный двигатель УТД-29 мощностью 450 л.с. Максимальная скорость по шоссе -70 км/ч, при движении назад - 20 км/ч, на плаву - 10 км/ч. "Тройка" может плавать при волнении до 3-х баллов. Запас хода по топливу - 600 км. Полная боевая масса - 18900 кг.

Вначале в качестве вооружения был применен 7,62-мм пулемет. Затем в дистанционно-управляемом стабилизированном в двух плоскостях модуле появился 6П49 "Корд" калибра 12,7 мм, способный уничтожать наземные цели на дистанции 2000 метров, а воздушные - на 1500 метров. В боекомплект входит 1000 патронов.

Прицельная система управления огнем оборудована теле-тепловизионными камерами, лазерным дальномером и автоматом сопровождения целей.

Возможны установка 14,5-мм пулемета или 40-мм автоматического гранатомета.

Также имеются два курсовых 7,62-мм пулемета ПКТМ с запасом патронов в 4000 штук.

Для кругового обзора есть шесть телевизионных камер, механика-водителя также снабдили тепловизором.

Фото: Алексей Петров / РГ
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Машина постоянно совершенствуется, адаптируется для выполнения более широкого круга задач. Арктический вариант хорошо приспособлен для службы в условиях суровых морозов: независимый отопитель позволяет людям за броней комфортно чувствовать себя даже при температурах ниже пятидесяти градусов. Гусеничные ленты теперь более широкие, что значительно улучшает проходимость по снегу. Для целеуказания выполнения разведывательных задач имеется беспилотный аппарат.

Как ожидается, серийное производство БТ-3Ф начнется в конце текущего года.

Фото: Алексей Моисеев
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