Автомобили дооснастят экстренными системами под контролем Минпромторга

Минпромторг будет контролировать выпуск автомобилей, не оснащенных системами вызова экстренных оперативных служб, и их последующее дооснащение такими системам, сообщили "РГ" в министерстве. Выпускать такие автомобили ранее разрешили производителям Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов.

Вынужденную меру ввели решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года. Действовать она будет до конца года, чтобы у дилеров не возник дефицит автомобилей российского производства. Производителей обязали за свой счет дооснастить выпускаемые автомобили необходимыми SOS-комплексами до 30 июня 2022 года. Решение касается не только России, но также Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, которые входят в ЕАЭС.

"Дооснащение транспортных средств будет проходить в рамках подготовленных производителем и согласованных с Росстандартом отзывных программ для минимизации сроков оборота таких машин на рынке", - пояснили в пресс-службе минпромторга. Для контроля министерство использует в том числе информацию, содержащуюся в Системах электронных паспортов транспортных средств.

С отсутствием на рынке достаточного количества микрочипов автопроизводители столкнулись с начала этого года. Это случилось из-за высокого спроса на фоне массового перехода на удаленную работу.