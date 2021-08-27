Белый дом заявил о новой угрозе теракта в Кабуле

Cлужба национальной безопасности предупредила президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис о том, что в Кабуле может произойти еще одно террористическое нападение. Напомним, накануне в результате теракта у столичного аэропорта погибли 13 американских военнослужащих и 18 получили ранения разной степени тяжести. По данным министерства здравоохранения Афганистана, количество жертв среди гражданского населения превысило отметку в 170 человек.

Как передают сразу несколько американских СМИ со ссылкой на представителя Белого дома, США в настоящий момент принимают "максимальные силовые меры защиты в кабульском аэропорту". "Следующие несколько дней этой миссии будут самыми опасными с начала эвакуации", - цитируют медиа американского чиновника.

Он уточнил, что американские военные вывозят по воздуху тысячи людей каждые несколько часов. По-прежнему приоритетное внимание уделяется эвакуации оставшихся в Кабуле американских граждан.

Представитель Белого дома также сообщил, что Джо Байден поручил государственному секретарю продолжить дипломатические контакты с международными партнерами, чтобы обеспечить возможность для граждан третьих стран и афганцев с визами покинуть страну даже после того, как военное присутствие США в Афганистане закончится.