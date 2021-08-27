СМИ: Число жертв теракта в Кабуле возросло до 170

Атака, совершенная 26 августа террористом-смертником у аэропорта Кабула, унесла по меньшей мере 170 жизней. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Афганистана.

"Представитель афганского министерства здравоохранения сообщил CBS News в пятницу утром, что число погибших в результате двойной бомбардировки достигло не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв - афганцы", - говорится в сообщении телеканала.

Жертвами атаки также стали 13 американских военнослужащих, десять из них были морскими пехотинцами. "Это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за десятилетие", - подчеркнули в CBS. Кроме того, уточняется, что в результате нападения было ранено еще не менее 18 американских военнослужащих.