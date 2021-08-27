Пентагон: Во время терактов в Кабуле погибли 13 военнослужащих США

В Пентагоне заявили, что в результате нескольких терактов в Кабуле погибли 13 американских военнослужащих. Ранее сообщалось о 12 жертвах взрывов.

Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан рассказал, что врачам не удалось спасти жизнь военнослужащему, раненому в результате взрыва у входа в главную воздушную гавань Афганистана. Всего во время терактов пострадали 18 американских военных. Их эвакуируют на специально оборудованном самолете, передает CNN.

Напомним, взрывы в Кабуле прогремели 26 августа. Два террориста-смертника привели в действие бомбы у ворот аэропорта и у отеля Baron. Согласно последним данным, число жертв терактов достигло 103. Среди погибших 90 афганцев и 13 американских военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "ИГИЛ" (запрещена в России).