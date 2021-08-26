США признали гибель 12 своих военных во время теракта в Кабуле

Потери Пентагона оказались более масштабными, чем сообщалось первоначально. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц, внутри ведомства исходят из того, что убито, по меньшей мере, 12 американских солдат. Среди них есть морпехи. Впрочем, официальный спикер Пентагона Джон Кирби вдаваться в детали не стал.

Между тем США, Италия и Испания продолжают эвакуацию своих граждан и афганцев, которая, впрочем, должна завершиться в ближайшее время. В четверг, 26 августа, спустя 15 минут после взрыва, взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула покинул военно-транспортный борт бундесвера с последними немецкими солдатами и дипломатами, которые еще оставались в стране.

Между тем в Кабуле после терактов творится полный хаос. Телеканал Al-Arabiya сообщил о двух новых мощных взрывах, прогремевших в окрестностях афганской столицы. Однако подробности о масштабах нового ЧП пока не приводятся.