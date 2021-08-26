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26.08.2021 22:35
Рубрика: В мире

США признали гибель 12 своих военных во время теракта в Кабуле

Текст: Екатерина Забродина
Список жертв двойного теракта в Кабуле спустя несколько часов продолжает расти. По последним данным, при взрывах возле аэропорта, а также отеля Baron погибли уже 60 человек, 140 получили ранения, врачи борются за их жизни в местных больницах. Среди пострадавших есть женщины и дети. Такие цифры приводит BBC со ссылкой на анонимного представителя ведомства здравоохранения в афганской столице.

Потери Пентагона оказались более масштабными, чем сообщалось первоначально. Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц, внутри ведомства исходят из того, что убито, по меньшей мере, 12 американских солдат. Среди них есть морпехи. Впрочем, официальный спикер Пентагона Джон Кирби вдаваться в детали не стал.

Фото: AP Photo/Wali Sabawoon
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Между тем США, Италия и Испания продолжают эвакуацию своих граждан и афганцев, которая, впрочем, должна завершиться в ближайшее время. В четверг, 26 августа, спустя 15 минут после взрыва, взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула покинул военно-транспортный борт бундесвера с последними немецкими солдатами и дипломатами, которые еще оставались в стране.

Между тем в Кабуле после терактов творится полный хаос. Телеканал Al-Arabiya сообщил о двух новых мощных взрывах, прогремевших в окрестностях афганской столицы. Однако подробности о масштабах нового ЧП пока не приводятся.

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