Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракты в Кабуле

Афганские СМИ передают заявление запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ, в котором боевики берут на себя ответственность за произошедшие в Кабуле вечером 26 августа теракты. Какие цели при этом преследовались террористами и кто был мишенью при взрывах, не уточняется.

При этом представители запрещенного в РФ "Талибана" выступили с жесткой критикой произошедшего. Движение "решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США", - цитирует "Интерфакс" заявление представителя движения Кари Юсуфа Ахмади.

Напомним, что в Кабуле произошла серия взрывов: два почти одновременно в районе аэропорта, а затем как минимум три - в разных частях столицы. Жертвами первых двух терактов стали не менее 40 человек и более 110 получили ранения.