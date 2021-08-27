Бутылку томатного сока от Ford, которой 83 года, выставили на продажу

На аукционе RM Sotheby"s выставлена на торги бутылка томатного сока, произведенного компанией Ford Motor ни много ни мало 83 года назад.

Именно бутылка сока, а не бутылка из-под сока - пробка закрыта, содержимое на месте, хоть и выглядит совсем не аппетитно. История появления этой бутылки описана в книге "Чердак Генри: некоторые удивительные дары Генри Форду и его музею".

Итак, в отличие от сосисок Volkswagen, которые производятся уже долгие годы, сок Ford разливали лишь в течение трех недель в сентябре 1938-го. Шестеро мужчин и тридцать подростков совместными усилиями приготовили 52 505 бутылок напитка.

Участок площадью 32 гектара, на котором были выращены томаты для сока, находился в Дирборне. Это пригород Детройта, где с давних пор базируется штаб-квартира компании, там же раскинулось несколько сельскохозяйственных полей, принадлежащих Ford Motor. Все овощи, выращенные на полях, бесплатно передавались благотворительным организациям.

4 сентября в городе Оберн (штат Индиана) пройдут торги. Организаторы планируют выручить за бутылку сока Ford от 150 до 300 долларов. Учитывая, что пустые бутылки от такого сока несколько лет назад были приобретены любителями истории за 150 или 408 долларов, предложение можно назвать выгодным.