Чем отличаются задержание, арест, конфискация и изъятие автомобиля

За различные правонарушения инспекторы ГИБДД, иные сотрудники полиции или судебные приставы могут попросить автовладельца передать им транспортное средство. В чем разница между четырьмя юридическими терминами и каковы последствия каждой из процедур?

Что представляет собой задержание автомобиля, прописано в статье 27.13 КоАП РФ. Машина перемещается на ближайшую специализированную охраняемую стоянку. Либо автовладельца заставят прекратить дальнейшее движение на ней до устранения технических неисправностей, пишет aif.ru.

Инспекторы ГИБДД могут задержать автомобиль, если у водителя при себе нет прав, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Еще одна причина - техническая неисправность машины. Например, у нее поврежден руль или тормоза. Третья причина - сильно выступающий за габариты кузова груз.

Если у водителя нет документов на автомобиль и личность его вызывает подозрение, сотрудники полиции также вправе задержать транспортное средство и начать проверку на предмет его угона.

Арест автомобиля - куда более жесткая санкция. Он предусматривает даже запрет на право пользования машиной. Эту процедуру могут проводить судебные приставы, описывая имущество гражданина за долги. Это могут быть невыплаченные штрафы, коммуналка, алименты, кредиты. Арест означает запрет регистрационных действий: автомобиль нельзя снять с учета. Но его могут оставить на ответственное хранение у владельца без права реализации и дарения.

Изъятие автомобиля происходит, к примеру, после серьезного ДТП, требующего разбирательств. Это возможно и в том случае, если автовладелец совершил преступление и машина служит вещественным доказательством в рамках расследования уголовного дела.

Автомобиль могут изъять и судебные приставы. Для этого должно быть решение суда. Машину изымают в пользу других лиц, требования которых удовлетворил суд. Например, в случае незаконной сделки по купле-продаже автомобиля. Если хозяин продал машину, на которую был взят кредит или которая была в залоге, банк может потребовать ее изъятия. А затем реализовать ее в счет погашения долга.

Конфискация является одним из видов наказания. Если суд рассматривает уголовное дело, к примеру, о хищениях госсобственности, то автомобиль у виновного могут конфисковать. Машина перейдет в собственность государства, а затем ее продадут на аукционе.