Девять человек погибли в результате взрывов на складе в Казахстане

Согласно последней информации от МЧС Казахстана, жертвами взрывов на военном складе в Казахстане стали девять человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

"В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются", - говорится в сообщении.

В МЧС республики отметили, что по предварительной информации в больницу поступило 49 сотрудников ведомства. На месте происшествия продолжает работу оперативная группа во главе с министром МЧС. В ликвидации чрезвычайной ситуации на данный момент задействованы более 100 единиц техники и около 850 человек.