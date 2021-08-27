Взрывы на военном складе в Казахстане прекратились

На складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана продолжается пожар, но взрывы боеприпасов прекратились, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

Также в заявлении отмечено, что на данной территории расположены исключительно наземные склады, в которых хранятся только инженерные боеприпасы, которые "не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов". Артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых боеприпасов на этом складе нет.

Возгорание около наземного склада инженерных боеприпасов произошло примерно в 19:00 по местному времени и привело к нескольким взрывам. В результате пострадали 66 человек, двое получили тяжелые травмы.

На месте ЧП работают пожарные бригады на гусеничных пожарных машинах и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области. Эвакуировано население расположенных рядом населенных пунктов. Причины пожара устанавливаются.