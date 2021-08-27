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27.08.2021 13:03
Рубрика: Легковые авто

Экс-глава Volkswagen не сможет ответить за "дизельгейт" до середины 2022 года

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Борис Захаров/РГ Фото: Борис Захаров/РГ
Фото: Борис Захаров/РГ

Суд над бывшим главным исполнительным директором Volkswagen Мартином Винтеркорном по делу о "дизельгейте" снова перенесен. Напомним, "дизельгейтом" называют скандал вокруг использования в моторах Volkswagen обходного софта, занижавшего в режимах тестов объемы вредных выбросов.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Заседание с участием Винтеркорна и еще четверых предполагаемых ответственных за мошенничество бывших топ-менеджеров Volkswagen было назначено на 16 сентября. По сообщению Reuters, у 74-летнего Винтеркорна - проблемы со здоровьем, ему требуется операция на бедре. Если он не успеет поправиться до назначенного срока, суд над другими четырьмя топ-менеджерами все равно начнется.

Изначально заседания должны были стартовать в феврале 2021-го, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса.

По сообщению немецкого журнала Manager Magazine, на восстановление здоровья бывшего главы Volkswagen по прогнозам потребуется как минимум несколько месяцев - и предстать перед судом он сможет только в середине 2022 года.

Если суд дождется завершения судебного процесса над четырьмя другими руководителями, то основное судебное разбирательство против Винтеркорна может начаться только во второй половине 2023 года.

Напомним, "дизельгейт" разразился в сентябре 2015 года, когда контрольно-надзорные органы США выявили в некоторых оснащенных дизельными моторами моделях производства Volkswagen использование обходных устройств, значительно занижавших в определенных режимах выбросы вредных веществ. На урегулирование скандала и выплату штрафов за нелегальный софт Volkswagen потратил более 35 млрд долларов.

#Volkswagen