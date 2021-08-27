Гидрометцентр выпустил экстренную информацию о заморозках в ряде регионов

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются заморозки - ночное понижение температуры до минусовых значений. Об этом предупреждает Гидрометцентр. Понижение температуры прогнозируется на севере европейской территории, а также в Поволжье, на Урале и Дальнем Востоке.

Так, 28-30 августа в Карелии минимальная ночная температура составит минус 2 градуса. Аналогичная ночная погода в те же дни ожидает жителей Пермского края, а также Свердловской и Челябинской областях.

28 и 29 августа до минус 2 по ночам будет в Костромской области. В Забайкальском крае ожидаются заморозки с температурой до минус 3 градусов. Даже в Башкирии 29 и 30 августа по ночам до минус 2 градусов.

Такие температуры, как пояснили в Гидрометцентре, ниже климатической нормы для этих регионов. Поэтому дачникам стоит позаботиться об урожае.

А вот в центре погода, напротив, налаживается и больше будет напоминать июльскую. Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в пятницу к Москве подойдет антициклон с теплым воздухом. Дожди прекратятся. Температура повысится до плюс 25 в дневные часы. Столько же ожидается и в субботу.

Воздух в антициклоне начнет быстро прогреваться, и новая рабочая неделя начнется с температуры плюс 23-28 градусов. Погода ожидается ясная. А на юге Центрального округа воздух прогреется до плюс 32 градусов.