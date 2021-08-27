Лавров: Москва осуждает теракты в Кабуле

Российский министр отметил, что тема Афганистана заняла значительную часть времени переговоров с итальянской стороной. "Афганистан, по понятным причинам, занял значительное место в наших дискуссиях. Мы присоединяемся к осуждению террористических актов и к соболезнованиям в адрес семей погибших. Конечно же, видим в этом дополнительную необходимость ускорить содействие афганцам, чтобы они без дальнейших задержек сформировали инклюзивное переходное правительство с участием всех основных политических сил этой страны", - заявил Сергей Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что западным странам, включая США, следовало бы учиться на собственных ошибках. "Урок надо все-таки извлекать. После Ирака, после Ливии, после Афганистана. Попытки навязать чужую систему ценностей весьма взрывоопасны. Очень надеюсь, что уж с третьего раза, такой вывод можно будет все-таки закрепить в сознании политиков, которые просматривают дальнейшие действия на чужих просторах", - подчеркнул Лавров.

Он отметил, что для Москвы принципиально важно обеспечить безопасность южных рубежей России и союзников в Центральной Азии. Лавров напомнил, что этот вопрос уже обсуждался на онлайн-саммите стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности и продолжит обсуждаться уже на очном саммите ОДКБ, а также на саммите стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которые запланированы на сентябрь.

"Нет сомнений в том, что риски, которые проецируются из Афганистана, прежде всего спровоцированные потоки нелегальных мигрантов, будут в центре внимания дискуссии наших лидеров. Как и вопросы оказания содействия афганцам для обеспечения стабильности и нормального функционирования гражданских институтов в стране", - заключил Сергей Лавров.