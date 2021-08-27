Лилли Вачовски объяснила, почему отказалась от работы над "Матрицей 4"

Новую "Матрицу", недавно официально получившую подзаголовок Resurrections, Лана Вачовски снимает в одиночку.

Издание Collider выяснило у ее сестры Лилли, почему она не принимала участия в разработке квадриквела.

Причины оказались тривиальны - трансгендерный переход оказался невероятно трудной штукой в эмоциональном плане, а сверху наслоилась банальная трудовая усталость после фильмов "Облачный атлас", "Восхождение Юпитера" и первого сезона сериала "Восьмое чувство". К тому же, с разницей в несколько недель умерли родители Вачовски.

Поэтому, когда Лана обратилась к Лилли с набросками о продолжении приключений Нео и Тринити, та восприняла это как "Шаг назад", который ей не захотелось делать.

Она отдельно подчеркнула, что никакой неприязни в этой связи между сестрами не возникло, они поддерживают нормальные отношения. В будущем их творческий тандем может воссоединиться.

Премьера новой "Матрицы" с Киану Ривзом и Керри-Энн Мосс запланирована на декабрь текущего года.