Министр обороны Казахстана заявил о готовности уйти в отставку

Глава министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о том, что на фоне происшествия на складе боеприпасов, он готов уйти в отставку.

Напомним, что по последней информации жертвами взрывов боеприпасов на складе воинской части в Жамбылской области стали по меньшей мере 5 военнослужащих.

"Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку", - цитирует представителя пресс-службы казахстанского оборонного ведомства РИА Новости. В минобороны подчеркнули, что окончательное решение об отставке Ермекбаева примет руководство страны.

По информации МЧС Казахстана, на территории склада всего прогремело 6 взрывов. К утру пятницы ситуация стабилизировалась, однако борьба с пожаром продолжается. Из-за угрозы новых взрывов было эвакуировано около 700 человек, жителей трех близлежащих населенных пунктов, включая 83 ребенка. По данным местных властей, пострадавших среди гражданского населения нет.