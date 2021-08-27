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27.08.2021 09:09
Рубрика: В мире

Жертвами взрывов на военных складах в Казахстане стали пять человек

Текст: Алексей Чуриков
По меньшей мере пять военнослужащих погибли в результате взрывов на складе боеприпасов в Казахстане. Об этом в ходе брифинга проинформировал министр обороны республики Нурлан Ермекбаев.

"К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли. Это военный прокурор Южного региона полковник Капезов, сержант, служивший по контракту, Марат Мешинбай, ефрейтор по контракту Руслан Жанболатов и служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев. Пользуясь случаем, от имени коллег выражаю соболезнования близким погибших", - заявил министр в ходе брифинга, трансляция которого велась в YouTube.

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Как уточнил Ермекбаев, несколько человек, находившихся на территории склада, не выходят на связь. Их поиски продолжаются. Немногим позже пресс-служба оборонного ведомства сообщила, что было обнаружено тело еще одного погибшего. Им стал начальник пожарной команды Надирбеков Еркин, 1992 года рождения, непосредственно руководивший работой по тушению пожара на складе.

Напомним, возгорание на военном складе в Байзакском районе Жамбылской области возникло в четверг, 26 августа, вечером. На место были направлены дежурные части и пожарные расчеты. По последним данным на территории склада прогремело шесть мощных взрывов. Как уточнили в министерстве обороны Казахстана, взрывался тротил. Всего, уточнили в МЧС республики, на складах хранилось до 500 тонн этого взрывчатого вещества.

Сведения о пострадавших разнятся. Так, по данным городских властей, в больницы города поступило 66 человек с ранениями различной степени тяжести. По сведениям минобороны, пострадавшими объявлены 12 военнослужащих. На утро пятницы взрывы на территории склада прекратились, однако борьба с огнем продолжается. Из-за угрозы новых взрывов из близлежащих сел эвакуировано около 700 человек.

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