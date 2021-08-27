Можно ли выбрасывать старые шины на помойку?

Закапывать и сжигать старые покрышки, равно как сооружать из них "лебедей" и прочие арт-конструкции, запрещено законодательством РФ. "РГ" разобралась с тем, куда девать шины и что грозит нарушителям, решившим избавиться от отходившей свое резины незаконными методами.

Водители, сменившие несколько автомобилей, наверняка сталкивались с дилеммой - куда девать отслужившие свое покрышки. Казалось бы, вопрос риторический - взять и выбросить.

Или как вариант - использовать в качестве клумб, ограждений или, к примеру, для оформления спортивных или детских площадок.

К сожалению, ни одна из вышеперечисленных опций не является приемлемой, и все потому, что автомобильные шины вредны для экологии, а именно - относятся к 3 - 4-му классу опасности для окружающей среды.

Считается, что в течение минимум трех лет вредные вещества могут попасть в грунтовые воды и загрязнить почву в радиусе более 50 метров. И это только если оставить отслужившие свое "баллоны" валяться где-нибудь во дворе. Если попробовать, к примеру, утилизировать их посредством сжигания, класс опасности сразу повысится до первого - второго. Дело в том, что в атмосферу в этом случае будут выбрасываться токсичные пиролизные масла и вредные для здоровья соединения металлов.

Санкции за выбрасывание отработанных покрышек

Согласно законодательству РФ, за незаконное захоронение и сжигание покрышек предусмотрен административный штраф - о 1 тыс. до 2 тыс. рублей для физических лиц, от 2 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 2 тыс. до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 10 тыс. до 250 тыс. рублей для юридических лиц.

Если же при сжигании покрышек пострадала окружающая среда или погибли птицы или животные, то речь идет и вовсе об уголовной ответственности. Статья 250 УК РФ предполагает штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо арест на срок до трех месяцев.

Особо подчеркнем, что с 2021 года в России запретили использовать автомобильные покрышки во дворах и на газонах для создания различных скульптур и ограждений. Также категорически запрещено сооружать из покрышек укрепления для берега, создавать из них спортивные тренажеры и детские аттракционы. Более того, после выхода закона о запрете правоохранительные органы обязаны заставить вас убрать колеса во дворах, приусадебных и земельных участках.

Что будет, если выбросить покрышки на контейнерную площадку во дворе

В этом случае старая резина станет головной болью УО/ТСЖ, отвечающих за содержание придомовой территории. Соответствено, ответственность за нарушение при проверке надзорным органом также будет возложена на организацию, управляющую домом.

Что остается коммунальщикам? Правильно! Они попытаются установить личности автовладельцев, которые оставили шины на помойке у дома. Причем в крупных городах сделать это будет не столь сложно, поскольку дворовые пространства, как правило, оснащены камерами видеонаблюдения. Установив личность нарушителя, представители УО/ТСЖ могут обратиться с заявлением в полицию, чтобы привлечь их к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ. УО/ТСЖ имеет право также взыскать с бывших владельцев шин убытки через суд.

Что можно сделать со старыми покрышками

Старые покрышки можно отнести в магазин, где была приобретена новая резина. Однако это платная услуга. Цены варьируются в зависимости от аппетита владельцев, но, как правило, речь идет о взимании 50 рублей за покрышку.

Возможно также отвезти старую резину в специальные контейнеры, которых, впрочем очень и очень немного - порядка четырех сотен на всю страну. Тем не менее, в крупных городах такие точки имеются, и их геолокацию не сложно выяснить в Сети.

Можно поступить даже еще проще - дать объявление о продаже отработавших свое колес за минимальную цену или о безвозмездной передаче частному лицу или конторе. Очень нередко такая тактика срабатывает. В России действует немало компаний по утилизации, которые принимают использованные шины от частных лиц, взимая за это небольшую плату.

Есть и такой вариант - обратиться к крупным шинным дилерам, которые заинтересованы принимать отработанные шины у частников и, что не менее важно, гарантируют их отправку на переработку. Или, скажем, можно направиться в официальный пункт приема вторсырья. При этом долго искать такие конторы не потребуется. Дело в том, что очень часто они совмещены со станциями шиномонтажа или магазинами запчастей. Причем в ряде случаев приемка осуществляется бесплатно, а иногда - за символическую цену (от 100 до 250 рублей за комплект колес).

Как перерабатывают старые шины

Распространенная мировая практика - переработка шин на крошку для ее дальнейшего использования или сжигание без доступа воздуха в пиролизных печах.

В первом случае измельченную резину применяют для изготовления покрытий детских и спортивных площадок, а также в производстве резиновых матов и шумоизоляционных составов.

Существует также технология, при которой крошку добавляют в резиновую смесь при изготовлении новых шин. Именно по этой причине ваши старые покрышки вполне могут заинтересовать работающих в нашей стране шинников. И, наконец, набирает обороты технология добавления крошки в асфальт, что, как известно, в несколько раз повышает его износостойкость.