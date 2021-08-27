Начальник Генштаба проверил готовность частей ЗВО к учениям "Запад-2021"

В пятницу, 27 августа, начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил, как в Западном военном округе организовали ряд специальных учений по видам обеспечения, которые предваряют самые крупные маневры нынешнего года "Запад-2021".

Герасимова, в частности, интересовали проблемы материально-технического обеспечения, военно-политической работы и действия подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Командование Западного военного округа подробно доложило начальнику Генштаба о том, как в войсках ЗВО решаются эти вопросы в рамках подготовки к масштабным стратегическим учениям.

Одними докладами дело не ограничилось. Герасимову показали, как инженерные подразделения оборудуют переправу на реке Клязьме и развертывают участок тылового обеспечения. Начальник Генштаба также наблюдал за практическими действиями военных химиков в условиях условного заражения местности оружием массового уничтожения.

На Клязьме были установлены четыре мостовых перехода. Там, в частности, военные сделали средний автодорожный разборный мост длиной 148 метров, способный выдержать нагрузку в 40 тонн. При наведении наплавного моста-ленты из комплекта Г1МП грузоподъемностью 60 тонн военные впервые применили легкий универсальный толкач ЛУТ. Он в три раза превосходит используемые ранее буксирующие устройства и способен обеспечить стыковку со всеми наплавными средствами, находящимися на снабжении Вооруженных сил России.

Также был возведен комбинированный мост из комплекта понтонно-мостового парка и малого автодорожного разборного моста. В этой работе был использован опыт наших военных, полученный в Сирии. Чтобы ввести противника в заблуждение, комбинированную переправу устроили так, чтобы она имитировала разрушенный мост, часть которого оказалась под водой. В итоге получилась переправа, надводная и подводная части которой могли выдержать нагрузку в 60 тонн.

Кроме того, в ходе учений был впервые с времен Великой Отечественной войны построен высоководный деревянный мост протяженностью 135 метров и способный выдержать нагрузку в 40 тонн. Этот мост позволяет обеспечить круглогодичный пропуск транспорта, в том числе в период ледохода. При возведении опор табельных мостов тыловые подразделения впервые использовали универсальную бурильную машину УБМ-85М - она помогает сократить время возведения опор на винтовых сваях более чем в два раза.

Общее управление движением в районе мостовых переправ велось с развернутого на месте дорожно-комендантского гарнизона. Кроме того, использовался мобильный диспетчерский центр автоматизированной системы мониторинга местоположения подвижных объектов. Это позволило осуществлять контроль за движением транспорта с помощью навигационной системы ГЛОНАСС.

В Минобороны РФ уточнили, что комплекс специальных учений проводится в три этапа и организован с 19 июля по 27 августа под общим руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. "Проведение специальных учений завершает комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей всех видов обеспечения вооруженных сил и является контрольным этапом проверки их готовности к совместным стратегическим учениям "Запад-2021", - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Беларуси. На этих маневрах военнослужащие двух стран отработают вопросы применения группировок войск и сил в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.