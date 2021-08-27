Названо число ДТП в Москве по вине водителей каршеринговых автомобилей

В столичном управлении ГИБДД проанализировали данные об аварийности с участием каршеринговых автомобилей. Об этом в пятницу сообщается на сайте УГИБДД по Москве.

"За 7 месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 232 ДТП с участием автомашин краткосрочной аренды. В них 14 человек погибли (детей нет). 279 граждан получили ранения, в их числе 23 ребенка", - рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Также автоинспекторы привели статистику по криминальным ДТП, совершенным по вине пьяных водителей. "За 7 месяцев в столице произошло 202 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых были погибшие и пострадавшие. При этом каждое восьмое такое ДТП было совершено при участии нетрезвого водителя, управлявшего каршеринговым автомобилем", - пояснили в УГИБДД.

При этом в результате каждого пятого ДТП с участием нетрезвого водителя каршеринговой машины погибали люди. Отмечается, что причинами 63% ДТП с пострадавшими (147 из 232) стали нарушения ПДД водителями арендованных автомашин. Каждое четвертое ДТП (37) было совершено из-за несоответствия скорости условиям движения. Каждое пятое ДТП (29) - из-за несоблюдения очередности проезда. Каждое шестое ДТП (24) - из-за несоблюдения дистанции.

"Столичная Госавтоинспекция продолжит профилактическую работу и контроль за передвижением арендованных автомобилей в целях обеспечения безопасности на дорогах города", - заверили в управлении.