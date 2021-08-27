Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.08.2021 13:31
Рубрика: ДТП

Названо число ДТП в Москве по вине водителей каршеринговых автомобилей

Текст: Иван Петров

В столичном управлении ГИБДД проанализировали данные об аварийности с участием каршеринговых автомобилей. Об этом в пятницу сообщается на сайте УГИБДД по Москве.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Минцифры предложило собирать биометрию у таксистов и водителей каршеринга

"За 7 месяцев текущего года в Москве зарегистрировано 232 ДТП с участием автомашин краткосрочной аренды. В них 14 человек погибли (детей нет). 279 граждан получили ранения, в их числе 23 ребенка", - рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Также автоинспекторы привели статистику по криминальным ДТП, совершенным по вине пьяных водителей. "За 7 месяцев в столице произошло 202 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых были погибшие и пострадавшие. При этом каждое восьмое такое ДТП было совершено при участии нетрезвого водителя, управлявшего каршеринговым автомобилем", - пояснили в УГИБДД.

При этом в результате каждого пятого ДТП с участием нетрезвого водителя каршеринговой машины погибали люди. Отмечается, что причинами 63% ДТП с пострадавшими (147 из 232) стали нарушения ПДД водителями арендованных автомашин. Каждое четвертое ДТП (37) было совершено из-за несоответствия скорости условиям движения. Каждое пятое ДТП (29) - из-за несоблюдения очередности проезда. Каждое шестое ДТП (24) - из-за несоблюдения дистанции.

"Столичная Госавтоинспекция продолжит профилактическую работу и контроль за передвижением арендованных автомобилей в целях обеспечения безопасности на дорогах города", - заверили в управлении.