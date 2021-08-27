Одна из крупнейших анимационных студий страны устроила день открытых дверей

"Как экспортировать отечественный мультфильм" - этой теме была посвящена специальная экскурсия, которую организовали анимационная студия Wizart совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) ко Дню российского кино. Он отмечается 27 августа.

Экскурсию по анимационной студии Wizart провел ее генеральный продюсер Владимир Николаев. Вместе с ним на вопросы собравшихся ответила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Анимационная студия Wizart недавно объявила о ребрендинге и представила обновленный логотип, отражающий изменения, произошедшие в компании. Лаконичный круг с современной буквой W и обновленной волшебной палочкой теперь представляет Wizart. Ребрендинг проводится впервые с момента основания студии в 2007 году. За это время всемирную известность и признание получили семь полнометражных анимационных фильмов и два мультипликационных сериала студии, а также одноименная Школа Анимации. Портфолио студии включает такие всемирно известные франшизы, как "Снежная Королева", "Волки и овцы", мультсериалы "Хранители Чудес", "Йоко" и новый проект студии "Ганзель, Гретель и Агентство Магии". Проекты студии выходили в кинотеатральный прокат более чем в 150 странах, были показаны на ведущих мировых онлайн-платформах и становились победителями в конкурсах международных фестивалей.

Фото: Сергей Михеев/РГ

В результате сотрудничества с мировыми стриминговыми площадками аудитория анимационных проектов студии показала беспрецедентный рост за время пандемии. Мультипликационный фильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии" стал первым российским анимационным проектом, который вышел на Netflix.

Впервые мультфильм "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", основанный на сказке братьев Гримм, был представлен в рамках международного Каннского кинорынка Marche du Film в 2019 году. Тогда интерес к мультфильму и проявили представители Netflix, в ходе переговоров с которыми стороны договорились о релизе проекта на этой площадке. Релиз состоялся в марте 2021 года - мультфильм вышел под названием Secret Magic Control Agency. И довольно быстро он возглавил рейтинг самых популярных фильмов на Netflix в 25 странах и вошел в топ-10 в 80 странах, включая США.

Фото: Сергей Михеев/РГ

В данный момент студия работает над пятой частью всемирно известной франшизы "Снежная Королева" и новой анимационной романтической комедией "Руслан и Людмила". Также в производстве находятся анимационный комедийный сериал о роботах-пожарных "Огнеботы Тина" и познавательный сериал для малышей "Рюкзачок".

Однако, на встрече-экскурсии говорили не только об этом. Красной нитью в повестке дня была тема, насколько сложно получить финансовую поддержку государства, как с ней работать, сколько стоит озвучить фильм на другой язык, и кто за это платит? Что делает государство, чтобы стран, которые хотят у себя показывать наше кино, становилось больше?

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина рассказала о запуске программы рибейтов, благодаря которой съемки первого зарубежного проекта стартовали уже в августе. Об этом подробно писала "РГ", как и про господдержку на адаптацию российской аудиовизуальной продукции к зарубежным рынкам. Программа доказала свою эффективность: в этом году выделено больше средств - уже 500 миллионов рублей. Больше кинокомпаний обратилось за такой субсидией, благодаря которой проще заключить контракты с мировыми лидерами онлайн-кинотеатров и не только с ними.