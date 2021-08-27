Первый тест Lucid Air доказал, что это реальный "убийца Tesla"

Немногие стартапы доживают до финала, но Rivian и Lucid Group смогли и готовятся к продажам своих электрокаров. Журналист MotorTrend Джонни Либерман стал первым, не считая представителей компании, кому удалось протестировать Lucid Air в деле. По итогам тест-драйва Либерман сделал вывод, что седан представляет реальную угрозу для Tesla.

Либерман сел за руль Lucid Air Dream Edition R и проехал из Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, не особо заботясь об экономии заряда. Напомним, Air Dream Edition оснащён 933-сильной силовой установкой, а заявленная производителем автономность составляет 805 км. На самом деле, согласно последней информации, батарея ёмкостью 113 кВт∙ч может "протащить" до 832 км.

Так или иначе, на момент начала путешествия борткомпьютер показывал запас хода почти 810 км. Проехав расстояние 658 км, энергии хватило бы ещё на 111 км. Согласитесь, что это очень близко к паспортным данным, учитывая тот факт, что производитель измеряет запас хода в "тепличных" условиях, которые отличаются от реальной эксплуатации.

По словам Либермана, Lucid Air это не просто комфортабельный и роскошный лайнер для дальних поездок, он сравнил его с Nissan GT-R, "если бы у того были замашки на люксовый сегмент и в нём помещались бы пять пассажиров": он быстр, с прекрасным рулевым управлением и хорошо ведёт себя в крутых поворотах.

Также Либерман отметил интерьер Lucid Air, назвав его одним из самых красивых в автомобильном мире на сегодняшний день.

Фото: Пресс-служба Lucid.

Таким образом, Lucid Air является самым дальнобойным электрокаром в мире с прекрасным салоном и отличными динамическими характеристиками. Цена соответствующая - от 169 000 долларов, что на 39 тысяч больше, чем просят за топовый вариант Tesla Model S Plaid мощностью 1034 л.с. и показателем автономности 560 км.

Кроме версии Air Dream Edition R (Range) седан будет представлен в более производительном варианте - Air Dream Edition P (Performance), моторы которого выдают 1111 л.с. и позволяют разогнаться с места до 97 км/ч за 2.5 секунды. Точные характеристики пробега будут объявлены компанией позднее.