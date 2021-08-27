Песков прокомментировал немецкие плакаты с Калининградом

Отношение к предвыборным плакатам в ФРГ, копирующим старые листовки с Калининградской областью в составе Германии, негативное, но к официальной позиции Берлина эти действия не имеют отношения. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, какие могут быть приняты меры, он ответил, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина. "Разумеется, официально Берлин не подвергает сомнению территориальную целостность РФ", - подчеркнул он.

"Но, конечно, очень важно понимать такие территориальные устремления определенных политических сил Германии", - заключил Песков.