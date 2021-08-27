Песков заявил о решительном осуждении Москвой терактов в Кабуле

"Мы самым решительным образом осуждаем эти террористические акты. Безусловно, очень печальные новости о большом количестве погибших", - подчеркнул Песков. "К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации, в первую очередь ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. "РГ") и производные", - сказал он.

"Это добавляет напряженности в самом Афганистане. Опасность для всех велика. Конечно, это продолжает оставаться причиной для нашей серьезной озабоченности", - отметил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин не планирует выступать с обращением в связи с ситуацией в Афганистане. "Россия - не участница возглавляемой США коалиции", - напомнил Песков. США были последнее десятилетие в Афганистане и завершили вывод войск, что и спровоцировало подобную ситуацию, добавил он.

На вопрос, может ли Россия помочь американцам в поиске организаторов теракта пресс-секретарь президента ответил: "Чтобы кому-то оказать помощь, нужно чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно, чтобы от американцев были какие-то обращения на этот счет". Вопрос о том, была ли информация по терактам в Кабуле у российских спецслужб, он оставил без ответа, но напомнил, что "широко транслировались предсказания спецслужб разных стран, что такие теракты возможны в течение нескольких дней".

На вопрос, будет ли ускорена эвакуация Россией людей из Афганистана, пресс-секретарь президента заметил, что ситуация отслеживается по линии различных ведомств. "Пока иных операций не планируется, а дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это непредсказуемо", - заключил он.