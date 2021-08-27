Общее число погибших при взрывах в Кабуле превысило 100 человек

Более ста человек погибли в результате нескольких взрывов в столице Афганистана. Жертвами терактов стали 90 местных жителей и 13 американских солдат. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Общее число пострадавших составляет 1338 человек.

Напомним, террористы-смертники привели в действие взрывные устройства в нескольких точках Кабула. Первый взрыв прогремел у входа в главную воздушную гавань республики. Еще один боевик подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Также сообщается о взрыве у здания МИД Афганистана. Ответственность за эти атаки взяла на себя террористическая организация ИГ (запрещена в России).

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон установит причастных к нападениям и привлечет их к ответственности. "Мы не простим, мы не забудем. Мы будем охотиться за вами и заставим вас заплатить", - сказал американский лидер.

Стоит отметить, что жертвами терактов стали 12 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США.