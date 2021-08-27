Эксперт объяснил, зачем игиловцы устроили взрывы в Кабуле

"Для ИГИЛ это обычная тактика. Они увидели, что в Кабуле, особенно в районе аэропорта, где масса беженцев, после смены власти есть определенный вакуум безопасности и решили напомнить, что они еще существуют, и имеют возможность продолжать террор. И это, конечно, сигнал "Талибану" (запрещено в РФ - "РГ"), что ИГИЛ по-прежнему существует в Афганистане.

Возможно, международное сообщество теперь будет требовать от "Талибана" быстрее консолидировать власть и навести порядок в стране, зачистив ячейки ИГИЛ. Но для самого ИГИЛ это - совсем не аргумент прекратить свою деятельность. Их тактика - проводить резонансные акции, напоминая, что они в любой ситуации готовы воевать со всем миром. А угроза того, что против них сплотятся все, талибы, Масуд, иностранные государства - это будет их еще больше провоцировать. С их точки зрения, ИГИЛ - единственная настоящая сила, которая выступает против всех, в том числе и против "Талибана", который договаривается с "неверными" и таким образом теряет право на существование в глазах игиловцев.

После последних терактов талибы будут по-прежнему настаивать на скорейшем выводе всех иностранных войск, чтобы они сами могли взяться за наведение порядка в Афганистане, и чтобы им никто не мешал в этом.

В целом талибы способны выявить ячейки и отдельных членов ИГИЛ благодаря хорошо развитой агентурной сети по всей стране. Их осведомители есть во всех населенных пунктах, и зачастую это работает лучше, чем западная разведка. Тем более, что игиловцы обычно - чуждый элемент для афганского общества, особенно пуштунского. Их поведение, образ жизни выдают в них чужаков, и это сразу заметно".

#BREAKING : Couple of Bomb explosions hit near #Kabul airport where Americans were rescued last week.



Reports saying now 30 killed in blasts.#Afghanistan #Talibans #Kabulairport pic.twitter.com/G7qqHKAtq0 — Daily Culture (@DailyCultureYT) August 26, 2021