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27.08.2021 00:30
Рубрика: В мире

Эксперт объяснил, зачем игиловцы устроили взрывы в Кабуле

Текст: Константин Волков
Известный российский востоковед, специалист по вооруженным группировкам Ближнего, Среднего Востока и Центральной Азии Кирилл Семенов рассказал "РГ", зачем ИГИЛ (запрещена в РФ) устроила взрывы в Кабуле вечером 26 августа.

"Для ИГИЛ это обычная тактика. Они увидели, что в Кабуле, особенно в районе аэропорта, где масса беженцев, после смены власти есть определенный вакуум безопасности и решили напомнить, что они еще существуют, и имеют возможность продолжать террор. И это, конечно, сигнал "Талибану" (запрещено в РФ - "РГ"), что ИГИЛ по-прежнему существует в Афганистане.

Фото: AP Photo/Wali Sabawoon
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Возможно, международное сообщество теперь будет требовать от "Талибана" быстрее консолидировать власть и навести порядок в стране, зачистив ячейки ИГИЛ. Но для самого ИГИЛ это - совсем не аргумент прекратить свою деятельность. Их тактика - проводить резонансные акции, напоминая, что они в любой ситуации готовы воевать со всем миром. А угроза того, что против них сплотятся все, талибы, Масуд, иностранные государства - это будет их еще больше провоцировать. С их точки зрения, ИГИЛ - единственная настоящая сила, которая выступает против всех, в том числе и против "Талибана", который договаривается с "неверными" и таким образом теряет право на существование в глазах игиловцев.

После последних терактов талибы будут по-прежнему настаивать на скорейшем выводе всех иностранных войск, чтобы они сами могли взяться за наведение порядка в Афганистане, и чтобы им никто не мешал в этом.

В целом талибы способны выявить ячейки и отдельных членов ИГИЛ благодаря хорошо развитой агентурной сети по всей стране. Их осведомители есть во всех населенных пунктах, и зачастую это работает лучше, чем западная разведка. Тем более, что игиловцы обычно - чуждый элемент для афганского общества, особенно пуштунского. Их поведение, образ жизни выдают в них чужаков, и это сразу заметно".

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