"Ударим, но позже": Как Байден пообещал ответить на атаки в Кабуле

Глава американской администрации выступил перед журналистами в четверг вечером, комментируя серию атак в Кабуле. Их жертвами, по последним данным, стали более 90 человек. Погибли 12 американских военных - это первые потери США в Афганистане за полтора года.

Байден много говорил об идеалах американских военных, отметив, что погибшие от взрывов в Афганистане "служили безопасности, свободе и Америке". Он вспомнил своего сына Бо, служившего в Ираке и умершего в 2015 году от опухоли головного мозга, заявив, что понимает боль семей тех военных, которые погибли в Кабуле 26 августа.

"Мы не простим. Мы не забудем. Мы вас найдем и заставим заплатить, - процедил американский лидер, обращаясь к нападавшим. - Мы ударим точно и сильно, ударим тогда и куда посчитаем нужным". Как сообщило агентство Reuters, ответственность за теракты взяла на себя одна из ячеек террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. "РГ"). Байден рассказал, что "отдал приказ командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам" этой группировки. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи ранее заявил, что военный ответ будет дан после того, как будут установлены ответственные за нападение.

В то же время глава Белого дома заявил, что "террористы не остановят нашу миссию", поэтому военные США продолжат работу по плану. А именно - к 31 августа завершат эвакуацию примерно тысячи американских граждан, все еще находящихся в Кабуле, и своих афганских союзников. "Террористы не победят, - заверил он. - Мы спасем и эвакуируем и американских граждан, и афганцев".

Заканчивая свое выступление, Байден объявил минуту молчания в память о жертвах теракта, а затем ответил на вопросы журналистов, которых прежде всего интересовало, как его администрация будет реагировать на атаки. Президент США заверил, что готов "авторизовать военным любые дополнительные силы", но, по его совам, руководство Пентагона предпочитает продолжить миссию как она есть.

Несмотря на гибель 12 военных США и десятков гражданских лиц, Байден отрицал ошибки в планировании операции по эвакуации через аэропорт Кабула, заметив, что военные и спецслужбы заранее знали и предупреждали о надвигавшейся угрозе терактов.

Характерным получился ответ на последний заданный президенту США вопрос о том, несет ли он ответственность за случившееся. "Я несу ответственность", - начал Байден, а затем сразу добавил "но" и пустился обвинять своего предшественника Дональда Трампа в том, что это он заключил сделку с движением "Талибан" (запрещено в РФ - прим. "РГ") и запланировал вывод войск из Афганистана.

Отметим, что Байден без колебаний отменил много указов Трампа и, если бы не хотел, не обязан был соблюдать и эту сделку. Это знают и американские журналисты, дважды пытавшиеся вернуть Байдена к сути вопроса. Тогда президент США сменил курс и вернулся к своим тезисам полуторамесячной давности о том, что, если не выводить войска США сейчас, то солдатам "пришлось бы остаться, чтобы и дальше сражаться в войне", изначальные цели которой уже были решены. Правда ли это? Судите сами по высказываниям самого же Байдена. А сам он заключил: "Леди и джентльмены, настало время положить конец этой войне". И, развернувшись, ушел под шквал новых вопросов.