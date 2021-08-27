Посольство РФ формирует новый список желающих эвакуироваться из Афганистана

Посольство России в Афганистане готовит новый список желающих покинуть Афганистан. Об этом в эфире телеканала "Звезда" рассказал посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Комментируя ситуацию в Кабуле после атаки террориста-смертника, Жирнов отметил, что российская сторона урегулировала все вопросы безопасности и находится в настоящий момент под защитой. "Теракт и трагедия произошли там, где и так было все плохо", - подчеркнул посол.

Он напомнил, что два дня назад Россия эвакуировала из Афганистана большое количество людей. Жирнов отметил, что эти лица были собраны у территории российского посольства, где были сделали пункты сбора. Была налажена "профессиональная таможня и паспортный контроль".

"Делали все сами. На больших автобусах 360 человек были доставлены к трапу самолета. Сейчас мы формируем новый список. Уже больше 170 человек записались", - отметил Дмитрий Жирнов. Он также подчеркнул, что среди эвакуированных двое суток назад лиц были и граждане стран-участниц ОДКБ.

"Мы сделали специальные посадки в их странах, чтобы им из Москвы не пришлось возвращаться. Все прошло хорошо, и даже сейчас нам западники звонят и спрашивают, как так у нас получилось", - заявил российский дипломат.