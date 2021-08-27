Президент Беларуси огорчен спортивными результатами страны

На существенные недостатки в развитии в республике спорта высоких достижений обратил внимание белорусский лидер во время посещения 27 августа Петриковского горно-обогатительного комплекса. "Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано", - с огорчением констатировал Александр Лукашенко.

Не удовлетворительно оценил глава государства и выступление национальной команды на прошедших Олимпийских играх в японской столице. Он уже обратил внимание премьер-министра и министра спорта Беларуси на спонсирование видов спорта. "А то мы поехали и "удивили" весь мир в Токио со знаком минус и финансируем", - констатировал белорусский лидер, слова которого цитирует БЕЛТА.

В этой связи он усомнился в том, стоит ли и "Беларуськалию" так масштабно спонсировать в Петриковской районе, например, тот же хоккей и футбол. "Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера "великие" хоккеисты, - напомнил президент. - А ты им деньги, деньги, деньги".

Так он прокомментировал выступление в четверг хоккеистов сборной Беларуси, которая с поражения стартовала в квалификационном турнире Олимпийских игр-2022. В первом поединке группы в Братиславе белорусы уступили команде Польши со счетом 0:1.

"Я, конечно, не обижаю поляков - они красавцы, уделали "великих". А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата - пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам", - категорично потребовал от исполнительной власти Лукашенко.