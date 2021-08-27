Хуснуллин: Решение по ВСМ "Москва - Нижний Новгород" примут в 2022 году

Решение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва - Нижний Новгород" должны принять в 2022 году. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мое личное мнение: если бюджет или ФНБ позволят, то, конечно, нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга​​​", - сказал он.

По словам Хуснуллина, если доходная база ФНБ будет позволять, правительство внесет предложение о возобновлении проекта. "До Нижнего минимум ВСМ нужно доводить", - добавил вице-премьер.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил президента Владимира Путина поддержать проект высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Нижний Новгород". По мнению главы региона, строительство ВСМ даст прирост пассажиропотока, в том числе, в аэропорт Нижнего Новгорода, который фактически станет еще одним аэропортом Москвы. Из центра столицы в центр Нижнего Новгорода можно будет добраться менее чем за два часа.

О планах начать строительство ВСМ "Москва - Казань", которая должна была пройти в том числе и через Нижний Новгород, было объявлено в мае 2013 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 1,7 триллиона рублей.