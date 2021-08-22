Никитин попросил Путина поддержать проект ВСМ Москва - Нижний Новгород

Президент Владимир Путин считает, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород можно сохранить. О поддержке президента в реализации этого проекта попросил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона в Нижнем Новгороде, приехав в столицу Приволжья по случаю торжеств к 800-летию города. По мнению Глеба Никитина, строительство ВСМ даст прирост пассажиропотока, в том числе, в аэропорт Нижнего Новгорода, поскольку он фактически станет еще одним аэропортом Москвы, передает ТАСС. И центра столицы в центр Нижнего Новгорода можно будет добраться менее чем за два часа.

- С учетом принятых решений по финансированию отдельных проектов его точно можно сохранить, - подчеркнул Владимир Путин, говоря о проекте ВСМ, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Владимир Путин поддержал проект ВСМ Москва - Санкт Петербург. Время в пути между двумя столицами должно сократиться до 2 часов 20 минут.