Калининская АЭС отчиталась по экологической безопасности за 2020 год

Более 260 млн рублей составили вложения Калининской АЭС в обеспечение природоохранной деятельности в 2020 году.

Об этом сообщил начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин в ходе публичной презентации отчета по экологической безопасности Калининской АЭС за 2020 год, которая состоялась 26 августа 2021 года в администрации Удомельского городского округа. Эти средства - основные инвестиции в обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное природопользование.

Обширный документ включает в себя полную информацию о влиянии производственных факторов деятельности атомной станции на экологическую обстановку в регионе.

Отвечая современным трендам по обеспечению стабильного функционирования, энергетической надежности и безопасности, Калининская АЭС считает приоритетом в своей деятельности сохранение благоприятной окружающей среды и стабильности экосистем. По словам начальника отдела охраны окружающей среды КлнАЭС Андрея Данилкина, атомные станции на выработку единицы продукции выбрасывают очень мало загрязняющих химических веществ в атмосферу по сравнению с другими видами электроэнергетики и крупными производствами.

"В 2020 году на атомной станции суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу уменьшился по сравнению с предыдущим годом. Это связано с модернизацией и заменой ряда технологического оборудования. Кроме того, по сведениям надзорных органов Тверской области доля Калининской АЭС в валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу в последние годы составила не более 0,01 %", - сказал Андрей Данилкин.

Особое внимание уделяется состоянию водохранилища Калининской АЭС. Регулярно проводятся мероприятия по охране водоемов и сохранению водных биоресурсов. Так, в 2020 году в озеро Песьво было выпущено более 54 тысяч особей молоди черного амура.

В 2020 году были выполнены ежегодные плановые исследования экосистем территории расположения Калининской АЭС. Они в очередной раз подтвердили их благополучное состояние. Таким образом, в результате более чем 30-летней эксплуатации атомной станции не было нарушено природное равновесие, анализ животного мира зоны наблюдения свидетельствует об экологической стабильности. В ходе исследований также подтвержден факт высокой степени сохранности уникальных и редких для Тверской области растений и животных.

Фото: Калининская АЭС

В прошедшем году атомная станция успешно прошла инспекционный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям национального и международного стандартов, по результатам которого было продлено действие уже имеющихся сертификатов. Это является подтверждением высоких показателей технологической и экологической безопасности Калининской АЭС.

Ознакомиться с полной версией отчета можно на официальном сайте Концерна "Росэнергоатом" по адресу.